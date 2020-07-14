BM’den Ermenistan-Azerbaycan çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ermenistan-Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalar için ateşkes çağrısı yaptı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşananlara ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten açıklama geldi. Yaşananlardan büyük endişe duyduğunu ifade eden Guterres, çatışmaların son bulması ve bölgede tansiyonun düşürülmesi için taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

Guterres açıklamasında, “Ağır silahlar da dahil olmak üzere, Ermenistan-Azerbaycan sınırı boyunca ölümle sonuçlanan saldırılarla ilgili haberlerden derin endişe duyuyorum. Saldırılara derhal son verilmeli. İlgili tüm tarafları gerginliği tırmandırmamaya ve kışkırtıcı söylemlerden kaçınmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Guterres’in Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu Eş Başkanları’na da "tehlikeli durumun ele alınması ve uzun süredir devam eden Dağlık Karabağ sorununa barışçıl ve müzakere edilmiş bir çözüm aranması” çağrısında bulundu.