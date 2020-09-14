Bisikletini istediğin yere park etme dönemi sona erdi

Çin şehirlerinde paylaşımlı bisikletler hayatın ayrılmaz bir parçası oldu. Ancak sayının artmasıyla bisikletlerin uygunsuz şekilde park edilmesi hem görüntü kirliliğine neden oluyor hem de yayaların kaldırımda yürümesini zorlaştırıyor. Çin’in teknoloji üssü olarak bilinen Shenzhen, paylaşımlı bisikletlerin düzensiz park edilmesi sorununu çözmek için yüksek hassasiyetli konumlandırma teknolojisini devreye soktu.



Haber sitesi Caixin’de çıkan habere göre, Shenzhen Belediyesi Ulaştırma ve Taşımacılık Bürosu tarafından yönetilen pilot uygulama kapsamında, bisikletler BeiDou yüksek hassasiyetli konumlandırma hizmetine erişiyor. İşletme şirketleri sanal elektronik çitler kuruyor ve kullanıcılar bisikleti yalnızca çitin içine park edebiliyor. Bisiklet belirlenen park alanına bırakılmazsa, kullanıcı kilidi kapatamıyor.



Hizmeti veren Qianxun SI, 2015 yılında Alibaba ve China North Industries Group arasında bir ortak girişim olarak kurulmuş, yerel bir ticari yüksek hassasiyetli konumlandırma hizmeti sağlayıcısıdır. Qianxun SI, otomatik sürüş, hassas tarım, ortak seyahat gibi çeşitli yüksek hassasiyetli konumlandırma hizmeti ürünleri piyasaya sürdü.



Paylaşılan bisikletleri yönetmek için uydu konumlandırma ve elektronik çit teknolojisinin kullanımı, Çin’in birçok yerinde çeşitli emsallere sahip. 2017 yılında, şehir içi trafiği ciddi şekilde etkileyen yerel paylaşımlı bisiklet sayısı patladı. Aynı yıl Beijing Belediyesi Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu, “Uydu Konumlandırma ve Elektronik Çit Teknik Şartnamelerine Dayalı Paylaşımlı Bisikletlerin Yönetimi için Çözüm’ derlemesine öncülük ederek kentin bazı bölgelerinde pilot projeler oluşturdu. Bununla birlikte, o dönemde yerel paylaşımlı bisikletler, büyük konumlandırma hataları ile çoğunlukla sıradan konumlandırma teknolojisini kullanıyordu ve işletme şirketleri, araç sayısını radikal bir şekilde artırmak için rekabet ediyordu.