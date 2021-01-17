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Bill Gates toprak ağası çıktı...
Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en zengin dördüncü kişisi Bill Gates’in, ABD’de en fazla tarım arazisine sahip şahıs olduğu ortaya çıktı
Dış Haberler 17.01.2021, 16:54
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Bir rapora göre, milyarder iş adamı Bill Gates’in 18 eyalette 242 bin dönüm arazisi var. 121 milyar dolarlık serveti olan Gates’in tarım arazilerine neden bu kadar çok yatırım yaptığı belli değil, ancak bu yatırımın iklim değişikliğiyle bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Gates’in arazilerinin en büyükleri Louisiana’da 69 bin 71 dönüm, Arkansas’ta 47 bin 927 dönüm ve Nebraska’da 20 bin 588 dönüm olarak dikkati çekiyor.
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