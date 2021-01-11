“PİYASANIN ROTASI”

Biden ve Mavi Dalga…

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 90,260,474 – tedaviye pozitif cevap veren 57,835,240 – ölü sayısı 1,934,606 kişiye ulaşmıştır.

ABD’de Kongre binasının basılması sonrasında siyasi tansiyon devam ederken, Trump için oldukça zor bir hafta olacaktır. Trump’ın azil süreci için düğmeye basılırken, sosyal medya hesapları yasaklanarak komik duruma düşmüştür. Trump destekçilerinin ise devir teslim töreni için silahlı grupları örgütleyerek federal binaların kuşatılmasını istemesi kaygıları arttırmaktadır.

Biden’in ekonomiyi desteklemek için trilyon $ tutarında ek genişleme yapacağını açıklaması hisse senedi piyasaları için pozitif katalist olacakken, resmi olarak göreve başlamadan bunun etkisinin tam olarak yansıması beklenebilir.

Mavi dalga ile ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareket daha belirgin hale gelirken, ABD 10 yıllık tahvil faizinde %1 üzerinde kalıcılık sürmektedir. 5yıl 5yıl ileri faiz ve başa baş tahvil faizlerinden yükseliş piyasanın enflasyon algısını yansıtmaktadır. Bu durumun sürmesi $ teması açısından belirleyici olmaktadır. Biden’in ise göreceli zayıf $ temasından vaz geçip geçmeyeceğini resmi görevine başladığı zaman göreceğiz. Fakat genişleyici hamleleri $ temasının güçlenmesi için engel olacağı gözükmektedir.

Fed’in $7.4 trilyon bilanço büyüklüğü, düşük faiz ortamı ve genişleyici politikanın uzun süre devam edeceğine ilişkin sinyal etkilerinde kısa dönemde majör hikaye değiştirici bir unsur yer almamaktadır. ECB tarafında € kendi başarılarından değil Fed etkisinden göreceli güçlü olarak devam ederken, bu durumu değiştirmek için Almanya’nın genişleyici mali politikalara destek vermesi gerekmektedir. Kısa dönemde Almanya’nın daha fazlası için ikna edilmesi zor gözükmektedir.

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3750 seviyesi üzerinde 3793 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3750 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,1153 seviyesinde bulunurken, %1 seviyesi üzerinde kalıcılığı sürmektedir. Altın $1850 seviyesi altında $1830 seviyesinde bulunmaktadır. EURUSD paritesi 1,2170 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,3878 seviyesi ile 200 günlük ortalaması üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 311.745 seviyesi ile 400 seviyesi altında hareket devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu) toparlanma öne çıkmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (4 – 11 Ocak) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %0,59 değer kazancı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (4 – 11 Ocak) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %5,81 değer kazancı – Gümüş %9,54 değer kazancı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 2,326,256 kişiye çıkarken, ölü sayısı 22,807 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile hasta/vaka sayılarında artış devam ederken, toplam test sayısı 26,196,481 kişiye ulaşmıştır. Günlük hasta sayısı (1017) 1100 kişi altında sürmektedir.

Bakan Koca: Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.