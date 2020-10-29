Biden, Karabağ’ı seçim malzemesi yaptı, iftira attı

Gelecek hafta ABD’de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar’ın başkan adayı Joe Biden, son dönemde bölgede yaşananları değerlendirdi ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan ile Azerbaycan arasında 1 aydır devam eden gerilimle ilgili ABD'nin başkan adaylarından Joe Biden, Türkiye'nin bölgeye paralı asker gönderdiği suçlamasını yapan Biden, "Çatışmayı körüklemeyin" dedi.