Son Dakika
Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim
Son dakika! ABD'deki 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın başkanlığı Kongre tarafından tescillendi. Kongre'nin aldığı karardan hemen sonra açıklamada bulunan Donald Trump, "Seçim sonuçlarına katılmıyorum ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim" dedi.
Dış Haberler 07.01.2021, 12:15
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Dün, Kongre Biden'ın başkanlığını onaylamak için bir araya gelirken, Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.
BİDEN RESMEN BAŞKAN OLDU
4 saatlik baskının ardından oturuma devam eden Kongre üyeleri yapılan itirazları reddetti ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini tescilledi.
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