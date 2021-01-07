Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim

Dün, Kongre Biden'ın başkanlığını onaylamak için bir araya gelirken, Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

BİDEN RESMEN BAŞKAN OLDU

4 saatlik baskının ardından oturuma devam eden Kongre üyeleri yapılan itirazları reddetti ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini tescilledi.