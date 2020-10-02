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Beyaz Saray: 'Trump'ın hafif semptomları var'

Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD Başkanı Donald Trump’ın korona virüse dair “hafif semptomları” olduğunu söyledi.

Dış Haberler 02.10.2020, 19:17
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Beyaz Saray: 'Trump'ın hafif semptomları var'

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Beyaz Saray'a çevrildi. Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse dair “hafif semptomları” olduğunu aktardı. Meadows, Başkan Trump'ın sağlık durumunun sağlık görevlileri tarafından sürekli izlendiğini ifade ederken, Trump'ın moralinin iyi olduğunu dile getirdi. Başkan Trump'ın faal olduğunu belirten Meadows, Beyaz Saray'ın çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Meadows, Başkan Trump hakkında, “İyimserim ki çok çabuk iyileşecek” ifadelerini kullandı. Tedaviye ilişkin bilgi vermeyen Meadows, Hope Hicks hakkındaki soruları ise cevapsız bıraktı.

Dün akşam saatlerinde Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks'in Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından eşi Melania Trump ve kendisinin de hastalığa yakalandığını açıklamıştı.

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