Beyaz Saray'da tuvalet yenilemeye 1,2 milyon dolar

ABD’nin yönetildiği Beyaz Saray, başkan değişimi için hazırlanıyor. Yeni yönetime geçişim olacağı 20 Ocak’tan sonra Beyaz Saray’ın yeni sakinleri Joe Biden ile eşi Jill Biden olacak. TMZ’nin haberine göre, yeni First Lady Jill Biden ve ekibi yeni evlerinde bir takım değişiklikler yapmak için çalışıyor.

Federal finans belgelerine göre, iki katlı Beyaz Saray binasında, tuvalet yenileme için 1,2 milyon dolardan fazla para ayrıldı. Projenin mayıs ayı ortasına kadar süreceği öğrenildi. Tuvalet yenileme için ayrılan yüksek bütçenin yanında yeni dönem öncesi derinlemesine temizlik için de 127 bin dolar harcandı.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'daki halı temizliğine 44 bin dolar harcandığı öğrenilmişti.

Joe Biden’ın yemin töreni 20 Ocak’ta yapılacak. Ancak tören, Covid-19 endişesi nedeniyle geçmiş yıllara kıyasla daha küçük ölçekli, sınırlı sayıda kişiyle ve "yeniden tasarlanmış" bir resmi geçitle yapılacak.

Kasım ayının başından beri tören için hazırlık yapılırken, Biden ve yardımcısı olarak seçilen Kamala Harris'e güvenli ve temiz bir ortam sağlamak için masraftan kaçınılmıyor.