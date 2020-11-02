Berde'ye bombaların düşme anı görüntülendi

Ermenistan, 28 Ekim'de Azerbaycan'ın Berde kentine saldırı düzenlemişti. Misket bombalarının kullanılarak gerçekleştirilen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetmiş, 71 sivil de yaralanmıştı. Kent merkezinde bulunan çok sayıda binanın yıkılmasına, araçların alev alev yanmasına neden olan saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halkın yaşadığı panik ve korku dolu anlar anbean kaydedildi.