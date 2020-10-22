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Azerbaycanlı spiker, memleketinin işgalden kurtarıldığını anons ederken gözyaşlarına hakim olamadı
Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarıldığını gözyaşlarıyla anons etti.
Dış Haberler 22.10.2020, 18:15
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Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, işgal altındaki bölgeler bir bir kurtarılıyor. Azerbaycan kanalı ARB24 spikeri Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtulduğu haberini gözyaşları içinde verdi. Mövsümova, “Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım” dedi.
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