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Azerbaycan, Türkiye hariç tüm uçuşları iptal etti
Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yapılan uçak seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
Dış Haberler 28.09.2020, 13:36
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Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, Türkiye hariç tüm ülkelere uçuşların durdurulduğu belirtildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberliğin ilan edilmesini içeren kararnameyi imzaladı. Yapılan son açıklamaya göre Azerbaycanlı 6 sivil hayatını kaybetti, 26 sivil ise yaralandı.
Dün Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmıştı.
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