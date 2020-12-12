Azerbaycan Savunma Bakanlığı: 'Ermenistan Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti'

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım'da imzalanan ateşkes anlaşması gereği Dağlık Karabağ'da ateşkesi ilan edilmişti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da varılan ateşkesi ihlal ettiği duyuruldu. Bakanlık, Ermeni tarafının Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında ateşkesi ihlal eden provokasyon eylemler gerçekleştirdiğini belirterek, "Azerbaycan ordusu tarafından cevap önlemleri alındı. Halihazırda ateşkes gözlemleniyor" denildi.

Rus Barış Gücü Kuvvetleri: “Hadrut Bölgesi'nde ateşkes ihlal edildi”

Rus Barış Gücü Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Rus Barış Kuvvetleri, Dağlık Karabağ topraklarında görevini yerine getirmeye devam ediyor. 23 gözlem noktasında Rus Barış Güçleri durumu gece gündüz izliyor. Hadrut Bölgesi'nde ateşkesin ihlal edildiği olay gerçekleşti. Bölgede otomatik silahlarla atışlar gözlendi. Taraflara doğrudan iletişim kanallarıyla ateşkes gözlemi için talep iletildi” denildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: ”Türk-Rus İzleme Merkezi Ağdam'da yer alacak”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ'daki ateşkesi izlemek için kurulacak olan Rus-Türk Ortak İzleme Merkezi'nin Ağdam'da bulunacağını açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransa AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı Stefan Visconti, ABD Eş Başkanı Andrew Shaffer, Rusya'nın Azerbaycan Büyükelçisi Mikhail Bocharniko ve AGİT Dönem Başkanı Temsilcisi Andrzej Kasprzyk'in ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Azerbaycan'ın Ağdam bölgesinde bir İzleme Merkezi kurma sürecinde olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu konu 10 Kasım'da imzaladığımız açıklamaya da yansıdı. Türk-Rus İzleme Merkezi ateşkesi izleyecek. Bence bu, bölgesel işbirliğinin çok güzel bir tezahürü. Aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasındaki işbirliğinin örneğidir. Bu artık gerçekliktir” dedi.