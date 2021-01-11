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Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Karasu Medicalpark Gaziantep Hastanesi’nde
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin üçlü zirvesi sona erdi
Rusya’nın başkenti Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki üçlü zirve 4 saatin ardından sona erdi.
Dış Haberler 11.01.2021, 18:14
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