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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a uğrattığı zarar 4.8 milyar dolar

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'den 10 Kasım’a kadar gerçekleştirdiği askeri operasyonların Ermenistan’a 4.8 milyar dolara mal olduğu açıklandı.

Dış Haberler 02.12.2020, 14:06
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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a uğrattığı zarar 4.8 milyar dolar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitabında uzmanlara askeri teçhizatların fiyatının hesaplanması çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine UNEC Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonun Ermenistan'a ne kadar mal olduğunu hesapladı. Ermenistan ordusuna ait tahrip edilen ve yağmalanan askeri teçhizatın değeri tespit edildi. Bilim adamlarına göre, Aliyev'in Büyük Vatan Savaşı olarak açıkladığı operasyon, Ermenistan'a 4,8 milyar dolara mal oldu.

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#AZERBAYCAN #Ermenistan
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