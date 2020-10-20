Azerbaycan ordusu Zengilan kentini Ermenistan işgalinden kurtardı

İlham Aliyev, Zengilan ve bölgedeki 6 köyün Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını açıkladı. Aliyev açıklamasında, ”Haval, Zarnalı, Memmedbeyli, Hakari, Şerifan, Muğanlı köyleri ve Zangilan şehri. Zangilan bizim, Karabağ bizim” ifadelerini kullandı.