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Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi

Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için tanınan süre tamamlanırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Kelbecer’e girdiğini duyurdu.

Dış Haberler 25.11.2020, 09:12
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Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi
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Açıklamada, ordunun bu yönde hareketini sağlamak için çalışmaların tamamlandığı, askeri güzergah boyunca geçişi zor olan dağ yollarının mayınlardan temizlenerek hazır duruma getirildiği aktarıldı.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla çatışmalar durmuştu.

Azerbaycan, anlaşmayla hem Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağlamış oldu hem de Ermenistan'a yedi bölgeden çekilme talebini kabul ettirmiş oldu.

Bu anlaşmaya göre Ermenistan Kelbecer'i 15 Kasım'da Azerbaycan'a teslim etmesi lazımdı ancak bölgenin coğrafyası geniş olduğundan, yol kapasitesinin ise kısıtlı olması nedeniyle bu süre Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

“Dağlık Karabağ”ın etrafındaki en büyük illerden biri olan Kelbecer 27 yıl önce 2 Nisan 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilmişti ve bölgede 511 Azerbaycanlı şehit edilmişti.

Laçın 1 Aralık'ta teslim edilecek

Anlaşmaya göre, Ermenistan ordusu 1 Aralık'a kadar Laçın'dan çekilmesi gerekiyor.
1 Aralık'ta Laçın'ın da Azerbaycan'a verilmesiyle “Dağlık Karabağ”ın etrafındaki 7 bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanacak.

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