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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait tankları ve mühimmatları ele geçirdi

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgalindeki topraklarını kurtarmaya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda Azerbaycan ordusu, Ermenistan birliklerine ait çok sayıda tank ve mühimmatı ele geçirdi.

Dış Haberler 07.10.2020, 09:19
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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan ordusu işgalden kurtardığı alanlarda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Görüntülerde mevzilerinden kaçan Ermenistan askerlerine ait mermiler, toplar ve tanklar yer aldı.

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