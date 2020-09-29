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Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a karşı saldırıları devam ediyor.
Dış Haberler 29.09.2020, 16:50
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Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermeni ordusunun Azerbaycan topçu birlikleri tarafından açılan ateşle ağır kayıplara uğratıldığını belirtti.
Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri paylaştı.
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