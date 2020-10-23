Azerbaycan, İran sınırında tam kontrol sağladı

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde sürerken, işgal altındaki bölgeler kurtarılmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zengilan'a bağlı Ağbend kasabasının Ermeni işgalinden kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrolün sağlandığını duyurdu. Aliyev, “Ağbend kasabasının kurtarılmasıyla Azerbaycan-İran devlet sınırında tam kontrol sağlandı. Azerbaycan ve İran halkını bu vesileyle kutluyorum. Muzaffer Azerbaycan Ordusuna sevgiler!” dedi.

Aliyev, ayrıca Ağbend kasabasında Azerbaycan bayrağını dalgalanmasına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Aliyev'e rapor veren asker, “Sayın Başkomutan, Zengilan'ın Ağbend sınır bölgesi işgalden kurtarılmıştır. Şu anda Azerbaycan bayrağı burada dalgalanmaktadır. Bununla Azerbaycan-İran sınırının 132 kilometrelik kısmı işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan, Karabağ Azerbaycan'dır” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki 20 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar devam ediyor. Azerbaycan, 20 köy ve 1 kasabayı daha Ermeni işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı açıklamada Fuzuli ilinde 3, Cebrayıl ilinde 4, Zengilan ilinde ise 13 köy ve 1 kasabanın işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev, “Muzaffer Azerbaycan Ordusu Fuzuli bölgesinin Mollaveli, Yukarı Refidinli, Aşağı Refidinli, Cebrayıl bölgesinin Sirik, Şıhlar, Mestelibeyli, Derzili köyleri, Zengilan bölgesinde ise Kolluqışlaq, Malatkeşin, Kend Zengilan, Genlik, Veliqulubeyli, Qaradere, Çöpedere, Tatar, Tiri, Emirhanlı, Qarqulu, Bartaz, Dellekli köyleri ve Ağbend kasabası işgalden kurtarılmıştır. Yaşasın Azerbaycan Ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır” dedi.