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Azerbaycan, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının imha etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun mevzilerine hava saldırıları girişiminde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının imha edildiğini duyurdu.
Dış Haberler 02.11.2020, 11:01
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MSB'den açıklama
MSB:"Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu'nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü."
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