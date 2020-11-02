Azerbaycan, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının imha etti

MSB'den açıklama

MSB:"Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu'nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan'a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü."