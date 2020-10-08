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Azerbaycan, Ermenistan ordusunu ait çok sayıda tankı ele geçirdi

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tankı ele geçirdi.

Dış Haberler 08.10.2020, 22:20
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Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, işgalden kurtardığı bölgelerde Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tankı ele geçirdi. Ele geçirilen tank ve mühimmatların görüntüsü Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Tankların mevzilerini bırakıp kaçan Ermenistan askerlerine ait olduğu belirtildi.

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