Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait top, tank ve füze sistemlerini imha etti

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.30'a kadar Ermenistan ordusuna ait 1 "BM-21 Hurricane" roketatar, 2 "OSA-AKM" uçaksavar füze sistemi, 4 "BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı, 16 tank, 2 askeri kamyon ve cephenin farklı yönlerinde 4 “D-20” obüs topunun imha edildiği duyuruldu.

Bakanlık, saldırılara yönelik görüntüleri paylaşt