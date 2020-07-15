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Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti
Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti
Dış Haberler 15.07.2020, 11:54
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Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı.
Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı
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