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Azerbaycan'da son 24 saatte 412 yeni vaka
Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 412 vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 30 bin 858’e yükseldi.
Dış Haberler 28.07.2020, 22:14
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Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 412 vaka tespit edildiği, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan'da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte 631 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 30 bin 858'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 430'a yükseldi. Azerbaycan'da virüsü yenerek taburcu olanların sayısı 23 bin 873 olarak açıklanırken, şu ana kadar 698 bin 815 korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.
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