Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: 'İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açıklamaları:

"İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. Her iki taraf askerlerine talimat vermelidir" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye güçlü bir devlettir. Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye bundan sonraki barış sürecinde mutlaka olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ermenistan bölgedeki stratejik noktaları hedef aldı. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var, siyasi istikrar bozuk" dedi.

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