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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cebrayıl bölgesinde 13 köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cebrayıl bölgesinde 13 köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cebrayıl’ın 13 köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı.
Dış Haberler 19.10.2020, 08:50
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,” Cebrayıl bölgesinin Soltanlı, Emirvarlı, Maşanlı, Hasanlı, Alikeyhanlı, Qumlaq, Hacılı, Göreyçinveysallı, Niyazgullar, Keçal Memmedli, Şahvelli, Hacı İsmayıllı, İsaqlı köyleri kurtarıldı. Karabağ Azerbaycan'dır!” ifadelerini kullandı.
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