Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, dün anlaşmaya varılan ateşkesin ardından Azerbaycan'a yeni saldırılarda bulunan Ermenistan yönetimine tepki göstererek "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir" açıklamasında bulundu.

Aliyev, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu" ifadelerini kullandı.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde