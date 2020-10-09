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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardık'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, son yaptığı açıklamada "Azerbaycan Ordusu, Hadrut kasabasını ve bazı köyleri işgalden kurtardı. Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız'' dedi.

Dış Haberler 09.10.2020, 17:00
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardık'
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