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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 6 köyün saha işgalinden kurtarıldığını açıkladı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 köyün daha Ermenistan’ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Dış Haberler 15.10.2020, 19:09
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ”Azerbaycan ordusu tarafından Füzuli bölgesinin Arış, Cebrayıl bölgesinin Doşulu, Hocavend bölgesinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraquz köylerinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycandır” ifadelerini kullandı.
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