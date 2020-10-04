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Azerbaycan askerlerinden, Ermenistan tankının üzerinde zafer şarkısı

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı operasyonları sürdürürken, Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı tank ve teçhizatlara Azerbaycan askerleri tarafından el konuluyor. Azerbaycan askerleri, dün kurtardıkları bölgede bulunan Ermenistan'a ait tankın üzerine çıkarak zafer şarkısı söyledi

Dış Haberler 04.10.2020, 10:50
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