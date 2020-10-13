Azerbaycan'a ait TB2 SİHA'lar Ermeni askerlerini vurdu

Azerbaycan ordusu insani ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, sivilleri hedef almaya devam eden Ermeni askerlerini vurdu. SİHA kamerasına yansıyan görüntülerde çok sayıda Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiği görülüyor.