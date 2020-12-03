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Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Cephede aldığı ağır yenilgi sonrası Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'da bu sefer de Azerbaycan'a ödenmesi muhtemel tazminat konuşuluyor. 50 milyar dolarlık bir rakam gündeme gelirken, Ermeni siyasetçi Sharmazanov, Başbakan Paşinyan'ın bu para yerine Azerbaycan'a Zengezur'u vermeyi teklif edeceğini öne sürdü.
Dış Haberler 03.12.2020, 16:48
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Azerbaycan ile girdiği çatışmalarda ağır kayıplar vererek işgal altında tuttuğu Karabağ'dan çekilme kararı alan Ermenistan için rekor tazminat talebi gündeme geldi.
28 yıldır işgal altında tutulan bölgelerde verilen zarara ilişkin hesaplamalar yapılmaya başlanırken, uluslararası mahkemelerde çok sayıda tazminat davası açılması da planlanıyor.
ERMENİ SİYASETÇİDEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Ekonomik olarak zorda olan Ermenistan'ın bu rakamı ödeyememesi halinde toprak vermek zorunda kalacağı ifade edilirken dikkat çeken bir açıklama Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi resmi temsilcisi Eduard Sharmazanov'dan geldi.
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