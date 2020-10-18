ATEŞKES BAŞLADI AMA…

Bakanlığın açıklamasında “Bu karar AGİT Minsk Grubu eş başkanlarını temsilen ABD, Fransa ve Rusya başkanlarının 1 Ekim 2020 tarihli AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının 5 Ekim 2020 tarihli açıklamasına dayanmaktadır. Karar 10 Ekim Moskova bildirisine uygun olarak kabul edildi” denildi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anna A. Naghdalyan ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ermenistan ve Azerbaycan 18 Ekim’de yerel saatle 00.00 itibari ile insani ateşkesi kabul etti” dedi.

Ermeni saldırısında evine bir bombanın düşmesi sonucu yaşamını yitiren Royal Şahnazarov’un cenazesi dün gerçekleşti. Şahnazarova’nın yakınları güçlükle sakinleştirilebildi.

DAHA ÖNCE DE İHLAL ETMİŞLERDİ

İki ülke daha önce de ateşkes ilan etmiş fakat Ermenistan, Rusya arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını yine ihlal etmişti… 9 Ekim’de Moskova’da bir araya gelen iki ülkenin dışişleri bakanlarının toplantısından ateşkes kararı çıkmıştı. Ancak o kararın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen Ermenistan ateşkes kararını defalarca kez ihlal etti.

Başta Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti Gence olmak üzere birçok sivil yerleşim bölgesine saldıran Ermeni ordusunun en sert saldırısı önceki gece yaşandı. Sivilleri hedef alan Ermeni ordusu, dün gece yarısı insanlar uykudayken saldırı düzenledi. Gence ve Mingeçevir’i hedef alan füze saldırısında 2’si çocuk 13 kişi hayatını kaybetmiş, 52 kişi yaralanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 40’tan fazla evin yıkıldığını duyurdu. Füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı.

ALİYEV: ERMENİ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırı sonrası sabah saatlerinde kameralar karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulunmuş ve “Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. İntikamımızı savaş meydanında alırız. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız” demişti.

Aliyev’in açıklamalarından birkaç saat sonra Azerbaycan, Ermenistan’a ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.

10 yaşındaki kızı Narin ile birlikte eşi Sevil’i de saldırıda yitiren Timur Xaligov, dün hayatının en acı gününü yaşadı.

GERİLİMİN SEBEBİ ERMENİ İŞGALİ

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ’ın Sovyet Azerbaycan’dan Sovyet Ermenistan’a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan’ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan’ın topraklarının yaklaşık yüzde 20’sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990’ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımadı.

Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.