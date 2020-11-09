Aşı olmak kişisel bir tercih

İlk önce kim aşı yapılacağı sorusunun yetkili kurum ve kuruluşlarla tartışıldığını söyleyen Merkel, “Şimdilik şu kadarını söyleyebilirim; haliyle ilk sırada sağlık çalışanları, doktorlar ve risk grubunda yer alan insanlar yer alacak. Ülkemizde bu kişilerin sayısı epey yüksek” dedi. Alman hükümetinin yakın bir tarihte korona virüs aşısının tescil edilmesi beklentisi içinde olduğunu ifade eden Başbakan Merkel, başlarda yeteri dozda aşının mevcut olmayacağını da vurguladı. Merkel, “Hiç kimse aşı olmaya zorlanmayacak, bu kişilerin tercihine kalmış bir karar” dedi. Halkın yüzde 60’ı ile 70’inin aşı veya hastalığı geçirilmesi sonucu bağışıklık kazanması durumunda “virüsün hemen hemen yenilmiş sayılacağını” kaydeden Almanya Başbakanı, “Ancak ondan sonra kısıtlamaları kaldırabiliriz” dedi.