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Asansörde antifiriz yanıyor mu diye test ederseniz ne olur?

Rusya’da bir kişi aracına koymak için evinde hazırladığı antifrizi asansörde çakmakla test edince yanlışlıkla kendini yaktı. Vücudunda ikinci dereceden yanıklar oluşan adamın hastanede tedavisi sürüyor.

Dış Haberler 28.11.2020, 10:55
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Rusya'nın Volga Federal Bölgesi'ne bağlı Orenburg şehrinde bir adam soğuk havalarda otomobilin radyatörüne koymak için evinde antifriz hazırladı. Şişeye koyduğu antifriz ile asansöre binen adam cebinden çakmağı çıkararak antifrizin kaliteli olup olmadığını denemek istedi. Şişedeki antifrizi çakmakla tutuşturan adam bir anda alevler içinde kaldı. Asansörün hareket ettiği sırada tutuşan antifrizden kurtulmaya çalışan adam başarılı olamadı. Antifriz şişesi yere düşünce alevler asansörü de sardı. Asansör zemin kata indiğinde kapılar açılmasına rağmen alevler içinde kalan adam ilk hamlesinde dışarıya çıkamadı. Diz çöken adam bir süre alevlerle mücadele ettikten sonra kendisini dışarıya attı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

#antifiriz
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