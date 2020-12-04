Arakanlı Müslümanlar tehlikeli bölgeye göçe zorlanıyor

Bangladeş, daha önce kimsenin yaşamadığı adada, azınlık grup için 112 milyon dolara yerleşim birimi kurdu. Ancak adanın coğrafi özelliği insan hayatına risk oluştururken, göçmenlerin zorla adaya yollanması insan haklarına aykırı görülüyor.

İçişleri Bakanlığı yetkililerine göre cuma günü, bin 600'den fazla Arakanlı göçmen, Chittagong limanından yedi tekneye bindirilerek Bhashan Char adlı adaya gönderildi. Ana karanın 34 kilometre açıklarındaki ada henüz 20 yıl önce su yüzüne çıktı. Muson yağmurlarından su altında kalıp denizle birleşen adaya 100 bin Arakanlı Müslümanın yerleştirilmesi planlanıyor.

Myanmar'daki şiddetten daha güvenli saydıkları Bangladeş'e kaçan göçmen grup şimdi de doğal afet tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

Konuyla ilgili uyarılarda bulunan Birleşmiş Milletler, mültecilerin nereye yerleştirileceklerine dair açıkça bilgilendirilmesi ve kararı kendilerinin vermesi için çağrıda bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü gibi insan hakları dernekler de yabancı basının gezmesine izin verilmeyen adayla ilgili kaygıları sıkça gündeme taşıyor.

YAPILAN ŞİDDETİN ADI "ETNİK TEMİZLİK"

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda, çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 1 milyona ulaştı..

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı. BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.