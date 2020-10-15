Anketlerde kim önde? Biden mı, Trump mı?

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri yaklaşırken, seçimi kimin kazanacağına ilişkin anketlerin sonuçları gelmeye devam ediyor.

WSJ/NBC News'un düzenlediği son ankete göre, ABD Başkanı Donald Trump, ilk canlı yayın başkanlık münazarasının ardından yapılan son ankete göre 3 puan kazanmış durumda, ancak Demokrat aday Joe Biden'ın halen 11 puan gerisinde.

Ankete göre Joe Biden'a destek yüzde 53 ve Başkan Trump'a yüzde 42 seviyelerinde.

Anket 9-12 Ekim arası kayıtlı 1,000 seçmen üzerinden yapıldı ve +/- 3.1 hata payına sahip.