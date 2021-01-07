Angela Merkel: "Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi beni üzdü"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’de Donald Trump destekçilerinin çıkardığı olayları değerlendirdi.

Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu ABD’de Trump destekçilerinin saldırgan bir tutumla Kongre binasına girmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Merkel’in sözlerini uluslararası ajanslar son dakika ibaresiyle servis etti.