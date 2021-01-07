Son Dakika
Angela Merkel: "Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi beni üzdü"
ABD'nin başkenti Washington'da yaşanan olayların ardından Almanya Başbakanı Merkel de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Merkel, "Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi beni üzdü" dedi.
Dış Haberler 07.01.2021, 14:58
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’de Donald Trump destekçilerinin çıkardığı olayları değerlendirdi.
Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu ABD’de Trump destekçilerinin saldırgan bir tutumla Kongre binasına girmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Merkel’in sözlerini uluslararası ajanslar son dakika ibaresiyle servis etti.
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