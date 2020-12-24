Amerikalı zenginler vergiden nasıl kaçıyor?

ABD’nin zenginleri ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Joe Biden’ın ve kongredeki demokratların vergilerde artışa gitme ihtimaline karşı, ay sonundan önce paralarını taşımaya çalışıyor. Bazı danışmanlar, 2020’nin son haftalarında hiç olmadıkları kadar yoğun olduklarını söylüyor. Özellikle de müşterilerden, varlıklarını vergi alınmayan eyaletlere taşıma yönünde gelen taleplerde artış var. Bu planlama stratejlerinde, varlıkların değerlemesinde önemli rol oynayan değerleme uzmanları oldukça yoğun.

Mülk değerleme talepleri, New York merkezli şirket Miller Samuel’de dört katına çıktı. Şirketin Başkanı Jonathan Miller, Kasım ayının sonunda bazı müşterileri geri çevirmek zorunda kaldığını söyledi. Miller, “bu noktada tüm yıl sonu hedefleriyle ilgilenecek kapasitede değiliz” dedi. Açıklamasının devamında, “bunu Şükran Günü tatilinden sonra yapmaya başladık ve oldukça can sıkıcıydı” ifadesini kullandı.

ABD’deki yıl sonu yoğunluğu birçok danışman için sürpriz oldu çünkü cumhuriyetçiler, kongre yarışında beklenenden daha iyi performans göstermişti. Sonuçlar Biden’ın seçim kampanyasında vaat ettiği, zenginlerden vergi alarak trilyonlarca dolarlık yeni gelir kaynağı oluşturma projesini gerçekleştirme konusunda zorluk yaşayacağını gösteriyordu.

Ancak 5 Ocak’ta yenilenecek olan seçimlerde, demokratların hala kongrede 50 koltuk kazanma şansı var, böylelikle beraberliği bozan oy oranına sahip olabilecekler.

Demokratlar Georgia’daki iki yarışı da kazansa bile, RSM ortaklarından Benjamin Berger’a göre, “seçilmiş başka için bölünmüş bir senatoda ciddi bir vergi reformu gerçekleştirmek oldukça zor olacak”. Yine de 2021 yılında vergi artışı ihtimali bulunuyor ve Biden yönetimi aynı zamanda, ABD’nin kaçışı kolay olan emlak ve hediye vergilerindeki açıkları kapatmaya çalışabilir.

Berger, “ABD Hazinesi’nin efektif emlak planlamayı daha zor hale getirecek düzenlemeler çıkarma ihtimalini düşünebiliyorum” dedi.

2020 yılı hepimize “belirsiz zamanlarda” yaşadığımızı hatırlattığı için, müşteriler Cerity Partners’ın ortaklarından Susan Hartley-Moss’a göre, “fazla temkinli” hareket ediyor. Biden aynı zamanda zenginlere yönelik vergi artışlarını da gündeme getirdi.

Bunların arasında sermaye getirilerinin daha yüksek oranda vergilendirilmesi de bulunuyordu. Danışmanlara göre bu durum bazı müşterileri bu yıl şirketlerini ya da yatırımlarını satmaya yöneltti.

2021 yılında vergi artışlarından endişe duyulmasa bile, ABD’nin zenginleri yine de yıl sonu yaklaşırken, vergi ödemelerini düşürmek için planlama yapıyor. Pandemi ve korona virüs nedeniyle yürürlüğe giren yasalar, bu stratejileri daha kazançlı hale getiriyor. Örneğin bağış yapan kimseler, vergilendirilebilir gelirlerinin %100’ünü bu yıl bağışlarla telafi edebilir. Bu avantajı tamamen kullanmak için bağış yapanların, bağışlarının çoğunu nakit olarak vermesi gerekiyor.

Yaş ortalaması daha yüksek olan ABD’liler de vergilendirilebilir gelirlerini, bireysel emeklilik hesaplarından gerekli minimum miktarı çekmeyerek, düşürebilirler. Şirketlerden ya da bu yılın volatil borsalarından kaynaklanan kayıplar da, vergileri düşürerek diğer gelirleri telafi edebilir.