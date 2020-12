Amerika'da sağlık sistemi çökmek üzere

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke ABD oldu. Vaka sayısı bakımından listenin başında bulunan ABD'de korona virüs salgınına ilişkin durum giderek kötüleşiyor. ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, hastanelerdeki hasta sayısında rekor kırıldığı kaydedilirken, ülkenin halk sağlığı tarihindeki en zor zamandan geçtiği anlamına geldiğini bildirdi. Dün yapılan açıklamaya göre, 98 bin 600 kişinin hastanede koron virüs tedavisi gördüğünü duyurdu. ABD Hastalık Kontrol Ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Robert Redfield, “Gerçek şu ki, Aralık, Ocak ve Şubat ayları oldukça zor geçecek. Aslında, bu dönemler ülke tarihinde halk sağlığının en zor zamanlardan geçtiği dönem olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Hastane kapasiteleri doldu

Ülke genelindeki hastanelerden yapılan açıklamalarda, haftalardır kapasitelerinin ve personellerinin çok zayıfladığı ve bunun sonucunda hasta bakımının zarar görebileceği ifade ediliyor. Ülkenin en büyük sağlık hizmeti sağlayıcısının bulunduğu New Mexico'daki 9 hastanede boş yatak kalmadığı kaydedildi. New Mexico'daki Sağlık Hizmetleri Yetkilisi Dr. Jason Mitchell, hastanelerin kapasitelerinin dolu olduğunu ancak çeşitli alanlara yataklar konularak, dışarıdan personel getirtilerek hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirerek “Doktorlar, hemşireler, yataklar ya da vantilatörler gibi kaynaklar tükendiğinde en iyi bakımı veremezsin. Henüz o noktada değiliz ama devlet olarak o noktaya çok yakınız” diyerek ülkedeki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu sözlerine ekledi.

Son 24 saatte can kaybında rekor

Ülkedeki korona virüs vaka ve can kaybı sayıları her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta ortalama 161 bin 448 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, bir günde hayatını kaybedenlerin sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 2 bin 597 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de bir günde en fazla can kaybı son olarak 15 Nisan'da görülmüştü.Ülke genelinde hastaneye yatan hasta sayısında artışın devam etmesi uzmanları da endişelendiriyor. Hastaneye yatış sayısının artmasıyla can kaybı sayısının artabileceğini savunan uzmanlar, ortalama can kaybı sayısının 4 binleri bulabileceğini söylüyor. Uzmanlar, Şükran Günü vesilesi ile vaka ve hastaneye yatış sayılarında artış olmasından endişeli.

Şubat'a kadar 100 milyon ABD'linin aşılanması amaçlanıyor

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken aşı çalışmaları da sürüyor. İngiltere'nin Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen korona virüs aşısının yağın kullanımını onaylayan ilk ülke oldu. Pfizer ve BioNTech, ABD'ye aşıları göndermek için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay beklerken, Şubat ayına kadar 100 milyon ABD'linin aşılanması amaçlanıyor. Pfizer ve Moderna, ABD'den acil kullanım onayı beklerken aşıların onay almasının ardından ilk sevkiyatı 15 ve 22 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Konuya ilişkin COVID-19 aşılarının geliştirilmesini, üretimini ve dağıtımını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için ABD hükümeti tarafından başlatılan Warp Speed, Operasyonu Baş Danışmanı Moncef Slaoui'niden geldi. Slaoui, Şubat ayına kadar 100 milyon ABD'linin aşılanmasının planlandığını söyleyerek, “Slaoui, "Aşıların ölçeğini artırmak ve stok üretimine başlamak için yaptığımız tüm yatırımlar, Aralık ayında 20 milyon insanı aşılamaya, 20 milyon aşı dağıtabileceğimizden emin olmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı. Slaoui, Pfizer ve Moderna'nın FDA'dan acil kullanım onay alması halinde ay sonuna kadar 40 milyon doz aşının dağıtılabileceğini, her bir aşıdan iki doz yapılması göz önüne alınırsa, 20 milyon kişinin aşılanmasının öngörüldüğünü söyledi. Slaoui, 60 milyon aşının daha ocak ayının sonuna kadar dağıtılabileceğini sözlerine ekledi.