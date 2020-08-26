American Airlines, 19 bin kişi çıkaracak
ABD Hükümeti, corona virüsü salgınında şirketlere destek olmak için maaş koruma programı başlatmıştı. Ekime kadar sürecek bu programa katılımın şartlarından biri, bu süreçte işçi çıkarmamaktı. American Airlines, program bittikten sonra 19 bin personeliyle yollarını ayıracağını açıkladı.
American Airlines, ekim ayında devlet desteğinin sona ermesinin ardından 19 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı. BBC'de yer alan habere göre 11 bin kişi de ücretsiz izne gönderilecek. Daha önceki 12 bin 500 kişinin gönüllü olarak işten ayrılmış olmasıyla birlikte şirketin toplam iş gücünün, salgının etkilerinin başlamasından hemen önceki seviyenin yüzde 30 altına düşeceği belirtildi.
HAVA YOLU ŞİRKETLERİNDEN AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELİYOR
Salgında büyük darbe yiyen hava taşımacılığı endüstrisinde şirketler hayatta kalmak için maliyetleri kısmaya çalışıyor. Daha önce United Airlines 36 bin kişinin, Lufthansa ise 22 bin personelin işini kaybetme riski olduğunu açıklamıştı. British Airways ise 12 bin kişiyi çıkarma kararı almıştı.
Personele gönderilen ve American Airlines CEO'su Doug Parker ile başkan Robert Isom'un imzasını taşıyan mektupta, “Hükümetin, havacılık endüstrisini desteklemek için başka bir yol bulamayacağını düşünüp, buna hazırlıklı olmalıyız. Ayrıca bir süre daha küçük gruplara hizmet verebiliriz. 2020'nin son üç ayında yüzde 50 kapasiteyle uçacağımızı tahmin ediyoruz” denildi.
5,8 MİLYAR DOLAR YARDIM ALDI
American Airlines, ABD Hükümeti’nin başlattığı maaş koruma programından 5,8 milyar dolar para aldı. Hükümet, maaş yardımı yaptığı şirketlere ekim ayına kadar işçi çıkarmama şartını koşmuştu. Bu nedenle yeni bir paket açıklanmaması halinde ABD'deki birçok hava yolu firmasının önemli sayıda personelle yollarını ayırması bekleniyor. Mart ayında 140 bin çalışanı olan American Airlines'ta ekimden sonra bu sayının 100 binin altına düşmesi bekleniyor. Şirket ayrıca tasarruf tedbirleri çerçevesinde ABD'deki 15 küçük havaalanına uçuşlarını durdurdu.
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