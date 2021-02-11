Almanya’dan corona kararı! Sınırlarını kapatıyor...

Corona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya'da, kısıtlamaların 7 Mart'a kadar uzatılmasının ardından yeni sınır önlemleri alındı.

Hükümet, mutasyona uğramış olan Covid-19'un yeni türünün Almanya'ya girişini engellemek maksadıyla virüsün görüldüğü Avusturya'nın Tirol bölgesini ve Çekya'yı riskli bölge ilan etti.

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından uzmanlar, söz konusu bölgelere yönelik sınır kontrollerini yeniden geri getirme kararı alırken, yeni önlemlerin 14 Şubat'tan itibaren uygulanacağı duyuruldu.

Söz konusu bölgelerden sadece Almanya vatandaşlarına ile ticari geçişlere izin verileceği, diğer tüm geçişlere kapatılacağı aktarıldı. Tirol ve Çekya'dan Almanya'ya gelmek isteyen Almanya vatandaşlarından ise negatif sonuçlu Covid-19 testi istenecek ve ardından karantinaya alınacaklar.