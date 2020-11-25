Almanya ve AB'den gemi arama skandalına dair yeni açıklamalar

İstanbul'dan demir alan 16 bin tonluk Roselina-A adlı yük gemisi, Libya'nın Misrata kentine doğru ilerlerken Pazar günü Akdeniz açıklarında durduruldu.

Bir Yunan komutanın idaresindeki Avrupa Birliği'nin İrini Operasyonu'na bağlı Alman askerler, Türk kargo gemisine helikopterden iniş yaptı.

Türkiye'den izin almadan gemiyi aramaya çalışan Hamburg Fırkateyni'nde görevli askerler, gemi personeli ve kaptanı zorla gözaltına aldı.

Alman donanma askerleri gemide silah arandığı iddiasıyla tüm kargoları açtı, yine uluslararası hukuk ihlal edildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Pazar öğleden sonra başlayan aramanın Pazartesi sabahı 09.38'de bittiğini duyurdu, olaya çok sert tepki gösterdi.

Günün ilerleyen saatlerinde Ankara'daki Avrupa Birliği, Almanya ve İtalya temsilcileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota verildi.

Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise, personelin arama yapmak üzere gemiye çıktığını fakat Türkiye'nin AB nezdinde olayı protesto etmesi üzerine aramayı tamamlamadan ayrıldığını savundu.

Bugün gün içinde bir açıklama daha yapan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Alman askerlerinin tamamen doğru davrandığını savunup şöyle devam etti: "Onlar İrini misyonu kapsamında kendilerinden talep edileni yaptılar.

Türk tarafıyla bu tartışmanın olması Avrupa'nın bu misyonunun temel sorunlarından birini göstermektedir. Ancak askerlere karşı şimdi öne sürülen suçlamalar için hiçbir sebep olmadığını açıkça ifade etmek benim için önemlidir...

Türkiye NATO'da hala bizim için önemli bir ortak. Tersine soruyu da sormak gerekiyor; NATO ortağı olmazsa, Türkiye ile ilişkilerde ne iyi olabilirdi? Bu durum genel olarak bizim için ve özellikle sınır komşuları, özellikle Yunanistan için de daha zor olurdu."

Avrupa Birliği ise (AB) skandal aramaya ilişkin Türkiye'den izin istendiğini, belirledikleri sürede onay gelmeyince gemide arama yapıldığını ve yasa dışı malzemeye rastlanmadığını bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, Türk Dışişleri Bakanlığı'na 4 saat önceden bildirimde bulunduğunu ifade etti, geçen sürede cevap gelmediğini iddia ederek, "İrini Operasyonu gemiye çıktı ve NATO prosedürleri dahil uluslararası prosedürlere uygun olarak gemide arama yaptı" dedi.

Daha sonra Türkiye'nin resmi olarak İrini Operasyonu'na aramaya izin vermediği yönünde bildirimde bulunmasıyla aramanın durdurulduğunu aktaran Stano, "O sürede gemide yasa dışı malzeme bulunduğuna dair kanıta rastlanmadı ve geminin yoluna devam etmesine izin verildi" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemine dair "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgedeki huzur ve istikrarın muhafazası ve bu tarz olayların bir daha yaşanmaması ile gerekli işbirliği ve koordinasyonun arttırılması için çalışmaya hazır olduğumuzu hatırlatırız. Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz." dendi.

Dışişleri Bakanlığı'nın İngilizce Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İrini Operasyonu kapsamında (Türk ticaret gemisi) Roseline-A'ya bayrak devletinin izni olmaksızın hukuka aykırı biçimde ve zorla çıkılmış, çıkış öncesinde de Türk makamları tarafından yapılan sözlü ve yazılı uyarılar görmezden gelinmiştir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, söz konusu müdahale için bayrak devletinin izninin gerekli olmadığına dair yazılı açıklamada bulunulduğu ancak Türkiye'nin bu eylemi protesto etmesi ve tazminat hakkını saklı tutacağını bildirmesi üzerine, pozisyon değiştirilerek bayrak devletinin izni olmadan gemiye çıkılamayacağının fark edildiği kaydedildi.

Doğu Akdeniz'de bir kez daha şimşek yüklü bulutların çarpışmasına yol açan olay, beklendiği gibi dünya medyasında geniş yer buldu:

Washington Post: Türkiye, Almanya'yı Libya'ya giden geminin aranması nedeniyle protesto ediyor. Ankara Avrupa Birliği, Alman ve İtalyan diplomatları dışişleri bakanlığına çağırdı.

Al Jazeera: Avrupalı diplomatlara nota veren Türkiye izinsiz faaliyet ve güç kullanmayı protesto ediyor, Almanya her şeyin protokollere uygun ilerlediğini söylüyor.

Kathimerini: Türkiye ve Ankara karşı karşıya geldi. Olay sırasında bölgeye Türk savaş gemileri çağrılmadı. Türkiye Avrupa Birliği, İtalya ve Almanya'ya nota verdi. Gerilim Türkiye'nin AB ile ilişkileri geliştirme hedefine uyumlu değil.

To Vima: Türkiye Almanların kargo gemisini aramasına izin vermedi, Aralık ayındaki Avrupa Birliği zirvesinde Ankara'ya yaptırım ihtimali kuvvetleniyor.

Frankfurter Allgemeine: Ankara Pazar günü Libya'ya giden gemiyi arayan Alman donanma askerlerini durdurdu. Türkiye şimdi de Alman ve Avrupalı diplomatları dışişleri bakanlığına çağırıp nota verdi.

Deutsche Welle: Ankara'dan AB, İtalya ve Almanya'ya protesto notası. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya açıklarında Alman fırkateyni tarafından durdurulan Türk bandıralı gemiye ilişkin bir açıklama yaptı.

BBC: Türkiye'den Libya’ya giden bir yük gemisinin Pazar gecesi Yunanistan’ın güneybatısında, Avrupa Birliği’nin (AB) İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durdurulduğu ortaya çıktı.

Süddeutsche Zeiting: Akdeniz'de dostça olmayan yaklaşımlar. Alman donanması Libya yolundaki bir Türk gemisini aradı. Bu Birleşmiş Milletler'in silah ambargosuna riayet etmekle ilgili.

Tagesschau: Türkiye Alman ordusunun Birleşmiş Milletler'in Libya'ya silah ambargosunu kontrol etmesini zorla durdurdu.

Bild: Türkiye, Libya önlerinde Alman ordusunun kontrolünü durdurdu. Ankara, Alman denizcilerin bir gemiyi aramasını 'izinsiz' bularak eleştiriyor.

Neue Osnabrücker Zeitung: Alman donanma askerlerinin engellenmesi büyük bir skandal. Ankara'yı zapt etmek giderek zorlaşıyor. Türkiye, Libya'ya çoktan beridir ayak basmış durumda... Görünen o ki; Türkiye yakında Avrupa'yı kıskaca alacak.

Haaretz: Türkiye Avrupa Birliği, Almanya ve İtalyan temsilcileri gemi arama girişimi nedeniyle bakanlığa çağırdı.

Financial Times: Almanya Libya yolundaki Türk gemisinde denetlemeyi durdurmaya zorlandı. Ankara ve Avrupa Birliği arasında tansiyon yükselecek.

Euronews: Almanya Savunma Bakanlığı, arama yapılan Türk gemisinde yasak malzeme bulunamadığını açıkladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi açıklamasında şu ifadeler yer almıştı: "Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergâhından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz.

Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkı tabiatıyla saklı olacaktır.

Uluslararası sularda ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınması esastır. Libya silah ambargosuna dair BMGK kararları bu yükümlülüğü ortadan kaldırmamaktadır.

AB’nin ne meşru Libya Hükümetiyle, ne ülkemizle, ne de NATO’yla istişare etmeden başlattığı Irini Harekâtının tarafsızlığı hâlihazırda tartışmalıdır. Hal böyleyken, ülkemizden Libya’ya taşımacılık yapan gemilere uygulanan bu çifte standartlı ve hukuk dışı muamele asla kabul edilemez.

Daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi Irini operasyonu taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır."

