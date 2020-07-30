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Almanya, seyahat yasağını 31 Ağustos’a kadar uzattı

Almanya AB Ülkeleri Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İrlanda, italya, Luxemburg, Hollanda, Yunanistan, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Malta, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç , Slovakya, Slovenya, İspanya, Çekya, Macaristan ve Güney Kıbrıs ile İzlanda, Lichtenstein, Norveç, İsviçre, İngiltere, Kuzey İrlanda, Andora, Monaco, San Marino ve Vatikan haricindeki ülkelere Seyahat uyarısını 31 Ağustos 2020 ye kadar uzattı.

Dış Haberler 30.07.2020, 09:26
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Almanya, seyahat yasağını 31 Ağustos’a kadar uzattı

Uyarının belirlenen bu süre öncesinde kaldırılması, ülkelerdeki gelişmelere göre söz konusu olabileceği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sayfasında bugün yayınlanan basın bültenine göre, herhangi bir ülkede son 7 gün içerisinde 100.000 kişiye düşen yeni enfekte sayısı 50’nin üzerinde olursa seyahat uyarısının gelmesi söz konusu olabilecek.

Hâlihazırda AB üyesi olmayan ve üçüncü ülke olarak adlandırılan aşağıdaki ülkelere de seyahat uyarısı 2 Temmuz günü kaldırılmıştı.

1. Avustralya
2. Gürcistan
3. Japonya
4. Kanada
5. Karadağ
6. Yeni Zalanda
7. Güney Kore
8. Tayland
9. Tunus
10. Uruguay
11. Çin

Seyahat uyarısının üçüncü ülkelere 31 Ağustosa kadar uzatılmasına dair konuşan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ‘üçüncü ülkelere dair eldeki verilerin seyahat uyarısının kaldırılması riskini karşılamadığını, dünyanın bir çok yerine seyahat eden Alman turistlerin o ülkelerde mahsur kalmasını ve farkında olmadan virüsü Almanya’ya getirmelerine vesile olmayacaklarını belirtti.

“GÜVENİLİR ADIMLAR ATILIRSA SEYAHAT UYARISI GÜNCELLENEBİLİR”

Bununla birlikte, birçok kişinin bir an önce Türkiye, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve Amerika gibi ülkelere seyahat etmek istediklerinin altını çizerek, ‘bu ülkelere seyahat edebilmenin ne zaman mümkün olacağı Pandeminin buralardaki gidişatına bağlı’ dedi. ‘Bu yüzden eylülden önce yine sürekli gündemimizde tutacağız’ diyen Heiko Maas, ‘sağlam bir sağlık sisteminin olduğu, turizmde tutarlı tedbirlerin alındığı ve geliş ve dönüşlere dair güvenilir adımların atıldığı yerlerde, seyahat uyarısını zamanından önce seyahat bilgilendirmesine çevirebiliriz’ dedi.

SEYAHAT YASAKLARI DEVAM EDEN ÜLKELER İÇİNDE TÜRKİYE’DE VAR

Bu durumda Almanya içinde Türkiye’nin de bulunduğu 129 ülkeye seyahat yasağını 31 Ağustosa kadar uzatmış oluyor. Seyahat uyarısı aşağıdaki ülkeleri kapsıyor;

1. Afganistan
2. Mısır
3. Arnavutluk
4. Cezayir
5. Angola
6. Antigua ve Barbuda
7. Äquatorialguinea
8. Arjantin
9. Ermenistan
10. Azarbaycan
11. Etopya
12. Bahama
13. Bahreyn
14. Bangladeş
15. Barbados
16. Belarus
17. Belize
18. Benin
19. Bhutan
20. Bolivya
21. Bosna Hersek
22. Brezilya
23. Burkina Faso
24. Burundi
25. Cabo Verde
26. Şili
27. Kosta Rica
28. Côte d’Ivoire
29. Dominik
30. Dominik Cumhuriyeti
31. Cibuti
32. Ekvator
33. El Salvador
34. Eritre
35. Eswatini
36. Gabon
37. Gambiya
38. Gana
39. Grenada
40. Guatemala
41. Gine
42. Gine Bissau
43. Guyana
44. Haiti
45. Honduras
46. Hindistan
47. Endonezya
48. Irak
49. Iran
50. Israil
51. Jamaika
52. Yemen
53. Kamerun
54. Kazakistan
55. Katar
56. Kenya
57. Kırgızistan
58. Kolombiya
59. Komor Adaları
60. Kongo
61. Kongo Cumhuriyeti
62. Kuzey Kore
63. Kosova
64. Küba
65. Kuveyt
66. Lesotho
67. Lübnan
68. Liberya
69. Libya
70. Luxemburg (sınırlı)
71. Madagaskar
72. Malawi
73. Maldiv
74. Mali
75. Fas
76. Moritanya
77. Meksika
78. Moğolistan
79. Karadağ
80. Mozambik
81. Namibya
82. Nepal
83. Nikaragua
84. Nijer
85. Nijerya
86. Kuzey Makedonya
87. Umman
88. Pakistan
89. Filistin
90. Panama
91. Papua-Yeni Gine
92. Paraguay
93. Peru
94. Filipin
95. Moldova Cumhuriyeti
96. Ruanda
97. Rusya
98. Saint Kitts Nevis
99. Saint Lucia
100. Saint Vincent and the Grenadines
101. Sambia
102. São Tomé und Príncipe
103. Suudi Arabistan
104. Senegal
105. Sırbistan
106. Şeysel Adaları
107. Sierra Leone
108. Zimbabve
109. Somali
110. Sri Lanka
111. Güney Afrika
112. Sudan
113. Güney sudan
114. Surinam
115. Suriye
116. Tacikistan
117. Tanzanya
118. Timor
119. Togo
120. Trinidad Tobago
121. Çad
122. Türkiye
123. Türkmenistan
124. Uganda
125. Ukrayna
126. USA
127. Özbekistan
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129. Birleşik Arap Emirlikleri

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