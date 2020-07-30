Almanya, seyahat yasağını 31 Ağustos’a kadar uzattı

Uyarının belirlenen bu süre öncesinde kaldırılması, ülkelerdeki gelişmelere göre söz konusu olabileceği belirtildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı sayfasında bugün yayınlanan basın bültenine göre, herhangi bir ülkede son 7 gün içerisinde 100.000 kişiye düşen yeni enfekte sayısı 50’nin üzerinde olursa seyahat uyarısının gelmesi söz konusu olabilecek.

Hâlihazırda AB üyesi olmayan ve üçüncü ülke olarak adlandırılan aşağıdaki ülkelere de seyahat uyarısı 2 Temmuz günü kaldırılmıştı.

1. Avustralya

2. Gürcistan

3. Japonya

4. Kanada

5. Karadağ

6. Yeni Zalanda

7. Güney Kore

8. Tayland

9. Tunus

10. Uruguay

11. Çin

Seyahat uyarısının üçüncü ülkelere 31 Ağustosa kadar uzatılmasına dair konuşan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ‘üçüncü ülkelere dair eldeki verilerin seyahat uyarısının kaldırılması riskini karşılamadığını, dünyanın bir çok yerine seyahat eden Alman turistlerin o ülkelerde mahsur kalmasını ve farkında olmadan virüsü Almanya’ya getirmelerine vesile olmayacaklarını belirtti.

“GÜVENİLİR ADIMLAR ATILIRSA SEYAHAT UYARISI GÜNCELLENEBİLİR”

Bununla birlikte, birçok kişinin bir an önce Türkiye, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve Amerika gibi ülkelere seyahat etmek istediklerinin altını çizerek, ‘bu ülkelere seyahat edebilmenin ne zaman mümkün olacağı Pandeminin buralardaki gidişatına bağlı’ dedi. ‘Bu yüzden eylülden önce yine sürekli gündemimizde tutacağız’ diyen Heiko Maas, ‘sağlam bir sağlık sisteminin olduğu, turizmde tutarlı tedbirlerin alındığı ve geliş ve dönüşlere dair güvenilir adımların atıldığı yerlerde, seyahat uyarısını zamanından önce seyahat bilgilendirmesine çevirebiliriz’ dedi.

SEYAHAT YASAKLARI DEVAM EDEN ÜLKELER İÇİNDE TÜRKİYE’DE VAR

Bu durumda Almanya içinde Türkiye’nin de bulunduğu 129 ülkeye seyahat yasağını 31 Ağustosa kadar uzatmış oluyor. Seyahat uyarısı aşağıdaki ülkeleri kapsıyor;

1. Afganistan

2. Mısır

3. Arnavutluk

4. Cezayir

5. Angola

6. Antigua ve Barbuda

7. Äquatorialguinea

8. Arjantin

9. Ermenistan

10. Azarbaycan

11. Etopya

12. Bahama

13. Bahreyn

14. Bangladeş

15. Barbados

16. Belarus

17. Belize

18. Benin

19. Bhutan

20. Bolivya

21. Bosna Hersek

22. Brezilya

23. Burkina Faso

24. Burundi

25. Cabo Verde

26. Şili

27. Kosta Rica

28. Côte d’Ivoire

29. Dominik

30. Dominik Cumhuriyeti

31. Cibuti

32. Ekvator

33. El Salvador

34. Eritre

35. Eswatini

36. Gabon

37. Gambiya

38. Gana

39. Grenada

40. Guatemala

41. Gine

42. Gine Bissau

43. Guyana

44. Haiti

45. Honduras

46. Hindistan

47. Endonezya

48. Irak

49. Iran

50. Israil

51. Jamaika

52. Yemen

53. Kamerun

54. Kazakistan

55. Katar

56. Kenya

57. Kırgızistan

58. Kolombiya

59. Komor Adaları

60. Kongo

61. Kongo Cumhuriyeti

62. Kuzey Kore

63. Kosova

64. Küba

65. Kuveyt

66. Lesotho

67. Lübnan

68. Liberya

69. Libya

70. Luxemburg (sınırlı)

71. Madagaskar

72. Malawi

73. Maldiv

74. Mali

75. Fas

76. Moritanya

77. Meksika

78. Moğolistan

79. Karadağ

80. Mozambik

81. Namibya

82. Nepal

83. Nikaragua

84. Nijer

85. Nijerya

86. Kuzey Makedonya

87. Umman

88. Pakistan

89. Filistin

90. Panama

91. Papua-Yeni Gine

92. Paraguay

93. Peru

94. Filipin

95. Moldova Cumhuriyeti

96. Ruanda

97. Rusya

98. Saint Kitts Nevis

99. Saint Lucia

100. Saint Vincent and the Grenadines

101. Sambia

102. São Tomé und Príncipe

103. Suudi Arabistan

104. Senegal

105. Sırbistan

106. Şeysel Adaları

107. Sierra Leone

108. Zimbabve

109. Somali

110. Sri Lanka

111. Güney Afrika

112. Sudan

113. Güney sudan

114. Surinam

115. Suriye

116. Tacikistan

117. Tanzanya

118. Timor

119. Togo

120. Trinidad Tobago

121. Çad

122. Türkiye

123. Türkmenistan

124. Uganda

125. Ukrayna

126. USA

127. Özbekistan

128. Venezuela

129. Birleşik Arap Emirlikleri