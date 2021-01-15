Almanya sert tedbirler almaya hazırlanıyor

Avrupa’da kontrolden çıkan salgın yeni kapanmaları gündeme getiriyor. İngiltere ve Almanya’da hastanelerde yer kalmadığı için sert tedbirler alınıyor. Almanya ayrıca mutasyona uğramış korona virüsü paniğinde. İngiltere ve Güney Afrika’daki virüs ülkede görülünce Başbakan Merkel, alarm düğmesine bastı. 'Mega kapanma' geliyor. Evden çalışma mecburi, dışarı çıkma yasağı geliyor, toplu taşıma da duracak. Sözcü’den Ali Gülen’in haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, 20 Ocak'ta yeni önlemler alınması sinyali verdi.

Partisi CDU'nun en yetkili isimleriyle bir araya gelen Başbakan Merkel ve ekibi ile bazı eyalet başbakanları, ‘belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı, evden çalışma mecburiyeti ve toplu taşımaya kısıtlama’ getirmeyi planlıyor. Konu, diğer eyalet başbakanları ile de görüşülecek ve toplu taşımada uzun yolculuklar yasaklanacak. Şehir içlerinde de sayı düşürülecek ve belirli saatlerde durdurulacak. Bunun ayrıntıları daha sonra belirlenecek.

Günlük vefat sayıları da arttığı için tüm mezarlıklar doldu. Hatta ölülerin yakılıp küllerinin gömüldüğü yerler bile doldu. Yasal süre içinde defnedilmeyen ölüler yüzünden mezarlıklarda büyük sorunlar oluşuyor. Çekya, Almanya'dan gelen cenazeleri artık kabul etmeyeceğini açıkladı. Ülkede, cesetlerin yakıldığı krematoryumlarda da yer kalmadı ve günlük kapasite kat kat aşıldı.