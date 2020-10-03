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Almanya'nın ekonomisinden daha iyi durumdayız
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin ekonomisinin Almanya ekonomisinden iyi durumda olduğunu söyledi.
Dış Haberler 03.10.2020, 22:34
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, COVID-19 salgını başlangıcından bu yana ülkesinin ekonomisinin Almanya ekonomisine göre daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Almanya gibi gelişmiş bir ülkenin ekonomisi COVID-19 salgınından bu yana çeşitli sorunlarla karşılaşsa da, İran ekonomisi, ekonomik sektörler ve imalat yapan kuruluşlar sayesinde, daha iyi durumda" dedi ve 2021 mart ayı sonunda ekonomide büyüme görmeyi istediğini söyledi.
Almanya ekonomi bakanı Peter Altmaier geçtiğimiz günlerde Almanya ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,3 daralacağını ancak 2021 yılında yüzde 4,4 yükseleceğini öngördüğünü açıklamıştı.
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