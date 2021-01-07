Almanya Kongre baskını için Trump'ı suçluyor

ABD'de Kongre binasına yönelik dün gece gerçekleştirilen saldırıya Almanya'dan sert tepki geldi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, olayların sorumlusunun görevdeki Başkan Donald Trump olduğunu belirterek, Trump tarafından kışkırtılan kalabalığın demokrasiye saldırdığını söyledi. Barışçıl iktidar değişikliğinin demokrasilerin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Steinmeier, “Bu tip ayaklanmalar, demokrasiyi hor görmenin sonucu. Kongre binasına saldırı ABD için bir dönüm noktası. Demokrasi, nefretten daha güçlü. ABD'nin seçilen Başkanı Joe Biden yönetiminin, demokrasinin meşalesini yeniden parlatacağına inanıyorum. Demokrasi, tüm farklılıklarımızdan daha önemli" dedi.

Almanya Başbakan Angela Merkel de Washington'daki Kongre binası baskınında yaşanan olayların sorumlusunun yenilgiyi kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump olduğunu söyledi. Merkel, yaşanan olaylara dair görüntülerden rahatsız olduğunu belirterek, “Kongre binasına yönelik saldırının rahatsız edici görüntülerini hepimiz gördük. Bu görüntüler beni hem sinirlendirdi hem de üzdü. Trump ne yazık ki yenilgiyi kabullenemedi ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oldu" dedi.