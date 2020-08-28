Almanya'dan yeni koronavirüs kararları...

Ülkedeki 16 eyaletin başbakanları ile bir toplantı yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsle ilgili yeni kısıtlamalara imza attı. Yeni tedbirlere göre riskli bölgelerden gelenlere test ve karantina zorunlu olacak. Konser gibi etkinliklere yıl sonuna kadar izin verilmeyecek. Merkel ve eyalet başbakanları vatandaşlara mecbur olmadıkça riskli bölgelere gitmeme çağrısı yaptı.

‘Riskli’ ülkelerdem dönenler karantinaya alınacak

DW Türkçe’de yer alan habere göre, riskli bölgelerden gelenler için 14 gün karantina da zorunlu olacak. Korona testleri seyahatten kısa süre önce veya yolculuk sırasında virüs bulaşıp bulaşmadığı konusunda güvenilir sonuçlar vermediği için karantinanın zorunlu olması kararlaştırıldı. Buna göre, 1 Ekim'den itibaren Türkiye gibi riskli ülkelerden dönenler kısa süre önce yaptırdıkları testin negatif çıkmasından bağımsız olarak karantinaya girecekler ve en erken dönüşlerinden 5 gün sonra yaptırdıkları testin sonucunun negatif olması halinde izolasyondan çıkabilecekler. Ayrıca riskli bölgeler arasında bulunan ülkelerle, Türkiye ile olduğu gibi özel düzenlemelerin yapılmasını hedefliyor. Türkiye'ye yönelik özel düzenlemeye göre, Türkiye'den ayrılmadan 48 saat önce korona testi yaptırılması gerekiyor ve bunun sonucunun negatif çıkması halinde Almanya'ya gelinmesine izin veriliyor.

Almanya'da yaz tatili nedeniyle yaşanan hareketliliğin de etkisiyle son haftalarda artan COVID-19 vakaları yüzünden federal hükümet tedbirlerin sıkılaştırılmasını istiyordu. Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının korona zirvesinde aldığı diğer kararlar da şöyle:

- Riskli bölgeler arasında sayılmayan ülkelerden gelenlere yönelik havalimanları, kara hudutları ve garlardaki ücretsiz testlerin 15 Eylül'den itibaren sona ereceği açıklandı. Bavyera söz konusu testleri 1 Ekim'e kadar sürdüreceğini duyurdu.

Geniş katılımlı etkinlikler yıl sonuna kadar yasak

- Toplantıda, korona hijyen ve mesafe kurallarının uygulanamayacağı kamuya açık büyük etkinliklerin, halk festivalleri, konserler, Almanya'da yaygın olan avcı ve atıcı buluşmaları gibi kutlamaların 31 Aralık 2020'ye kadar yasak olması kararlaştırıldı. Alman futbol liginde izleyicili maçlara geçme konusunda ise kesin tarih belirlenemedi. Şimdilik Ekim ayı sonuna kadar bütün spor müsabakalarının izleyicisiz olmasına karar verilirken, Kasım ayından itibaren nasıl bir yol izleneceğini belirlemek üzere eyalet yönetimleri düzeyinde bir çalışma grubu kurulacağı açıklandı.

- Özel kutlamalar konusunda ise kesin belirlemeler yapılmadı. Merkel ve eyalet başbakanları, bu konuda kararın bölgedeki vaka sayılarına göre verilmesini kararlaştırdı. Federal hükümet, özel kutlamaların 25 katılımcı ile mümkünse açık havada yapılmasını öneriyordu. Enfeksiyon rakamlarının düşük olduğu eyaletlerin başbakanlarının bu öneriyi reddetmesiyle Almanya genelinde bir uzlaşma sağlanamadı.

Maske takmayana 50 euro para cezası

- Maske takma zorunluluğu bulunan yer ve alanlardaki ihlallerde en az 50 euro para cezası uygulanmasında Başbakan Merkel ile 15 eyaletin başbakanı arasında uzlaşma sağlandı. Saksonya-Anhalt eyaleti Başbakanı, Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Reiner Haseloff'un ise uygulamayı hayata geçirmeyi reddettiği ve bunu uzlaşma protokolüne de not olarak ilave ettirdiği bildirildi. Maske dışında federal hükümet, eyaletlerin sorumluluk alanına giren korona tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının da daha sıkı kontrolünü ve ihlali halinde para ile cezalandırılmasını öngören düzenlemeleri hayata geçirmelerini talep etti.