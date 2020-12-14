Almanya'da sıkı yasaklar geliyor

Korona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alan ve buna rağmen vaka sayısının önüne geçemeyen Almanya’dan kritik bir açıklama geldi… Almanya Başbakanı Merkel, eyaletlerle yaptığı görüşmede yeni ve daha sıkı corona virüsü önlemlerini duyurdu.

Merkel, 16 Aralık’tan 10 Ocak’a kadar mağazaların ve okulların kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Merkel imkanı olan çalışanların evden çalışma sistemine geçmesi gerektiğini de duyurarak, kamuya açık alanda alkol tüketmek de yasaklandı.

Merkel, 16 Aralık’tan 10 Ocak’a kadar kamuya açık alanda alkol tüketilmesini de yasakladı. Mevcut korona virüsü yasaklarının yetersiz kaldığını söyleyen Merkel, “Yeni yasaklar getirmek gerekiyordu” dedi.

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