Alman turistler için koronavirüs karantinasını kaldırdı

Alınan bilgiye göre, Alman vatandaşları bugünden itibaren İngiltere’ye karantina uygulamasına tabi tutulmaksızın girebilecek.

Yetkililer, Fransa , İspanya ve İtalya’dan gelecekler için karantina uygulamasının devam ettiğini bildirdi. Ülke dışından gelenlere yönelik karantina uygulaması 8 Haziran’dan bu yana yürürlükteydi.